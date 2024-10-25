Gaya Sri Mulyani Pakai Seragam Militer saat Digembleng Prabowo di Akmil Magelang

Sri Mulyani Pakai Seragam Militer di Akmil Magelang (Foto: Instagram Sri Mulyani)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen saat memakai seragam militer saat ikut pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah.

Pembekalan Kabinet Merah Putih ini berlangsung pada Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10).

Di Akmil Lembah Tidar itu, mereka akan tidur di tenda. Seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan (Komcad) pun disediakan.

Sri Mulyani tidak lupa membagikan potret memakai seragam militer atau seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan (Komcad).