Segini Kekayaan Menko PMK Pratikno di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Segini kekayaan Menko PMK Pratikno di Kabinet Merah Putih. Nama Pratikno yang kembali muncul dalam jajaran pemerintahan menjadi sorotan.

Sebelumnya, Pratikno menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2024. Kemudian Prabowo kembali melantik Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada hari Minggu (20/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pratikno mengawali kariernya sebagai seorang akademisi sebelum terjun ke dunia politik. Ia dikenal sebagai akademisi terkemuka hingga sempat menjadi rektor ke-14 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kiprah yang gemilang baik di bidang akademik hingga politik membuat kekayaan Pratikno menarik untuk dikulik.

Berikut kekayaan Menko PMK Pratikno di Kabinet Merah Putih.