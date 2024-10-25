Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamenkeu Keponakan Prabowo Tak Ikut Akmil di Magelang, Kenapa?

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |23:32 WIB
Wamenkeu Keponakan Prabowo Tak Ikut Akmil di Magelang, Kenapa?
Menkeu Sri Mulyani berfoto dengan Wamenkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali membagikan momen saat ikut pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah.

Pada momen ini, Menkeu Sri Mulyani bersama dua Wamenkeu Suahasil dan Wamenkeu Anggito Abimanyu kompak mengenakan Seragam militer.

Tapi pada momen itu tidak terlihat Wamenkeu Tommy Djiwandono di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang Jawa Tengah.

“Sambil menikmati suasana Bukit Tidar Magelang. Kesempatan membahas berbagai isu prioritas nasional yang mencakup Keuangan Negara bersama Wamenkeu@suahasildan Wamenkeu@anggitoabimanyuofficial. Hari yang produktif,” ujarnya dalam Instagram resminya, Jumat (25/12/2024).

“Wamen Tommy Djiwandono tidak mengikuti retret karena sedang bertugas menghadiri G20 di Washington DC,” tambahnya.

Halaman:
1 2
