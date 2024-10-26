Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Kekayaan Raffi Ahmad dan Erick Thohir

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |08:14 WIB
Ternyata Segini Kekayaan Raffi Ahmad dan Erick Thohir
Harta Kekayaan Erick Thohir dan Raffi Ahmad (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini total kekayaan Erick Thohir dan Raffi Ahmad. Munculnya nama artis, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni menarik perhatian publik. Pasalnya, suami Nagita Slavina ini lebih dikenal sebagai seorang publik figur dan juga pengusaha.

Lalu Menteri BUMNErick Thohir kembali dipercaya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemerintahan Prabowo - Gibran.

Erick Thohir memiliki kekayaan bersih sebesar Rp2.313.421.974.354 berdasarkan laporan LHKPN Desember 2023. Ia pun juga memiliki sejumlah hutang yang angkanya mencapai Rp203.762.084.147. Dengan angka tersebut, ia menjadi salah satu pejabat dengan kekayaan signifikan di Indonesia.

Dari keseluruhan harta yang dimiliki Erick, nilai total tanah dan bangunan miliknya mencapai Rp419.672.160.071. Properti tersebut tersebar di beberapa kota besar, antara lain Jakarta, Depok, Bogor, Pasuruan, Bekasi, hingga Manggarai Barat.

Selain properti, Erick Thohir juga memiliki tiga unit mobil dan satu sepeda motor. Kendaraannya terdiri dari Mercedes-Benz W108280S tahun 1969, Hyundai Ioniq 5 EV tahun 2022, Hyundai Genesis G80EV, dan Honda NF125TR tahun 2011, dengan total nilai Rp4.969.000.000.

Kekayaan Erick Thohir juga mencakup surat berharga dengan nilai mencapai Rp1.722.549.424.100. Ia juga memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp192.352.110.954 serta harta bergerak lain yang mencapai Rp28.577.250.000.

Halaman:
1 2
