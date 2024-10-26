Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Zarof Ricar, Tersangka Kasus Ronald Tannur dengan Barang Bukti Rp920 Miliar dan Emas 51 Kg

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |10:50 WIB
Segini Harta Kekayaan Zarof Ricar, Tersangka Kasus Ronald Tannur dengan Barang Bukti Rp920 Miliar dan Emas 51 Kg
Zarof Ricar Jadi Tersangka Kasus Ronald Tanur. (Foto: Okezone.com/MA)
A
A
A

JAKARTA - Terkuak adanya suap dalam kasus Gregorius Ronald Tannur. Salah satu yang mendapat suap adalah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Bahkan Zarof sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap yang juga melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo, serta seorang pengacara Lisa Rahman.

Ketika penggeledahan terhadap Zarof, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita barang bukti uang Rp920 miliar dan emas batangan seberat 51 kg. Diduga barang bukti tersebut hasil gratifikasi sejak 2012-2022.

Zarof tercatat memiliki harta Rp51.419.972.176. Terdiri tanah, bangunan sampai kendaraan.

Berikut daftar lengkap harta kekayaan Zarof Ricar: 

Tanah dan Bangunan Rp45.508.902.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 859 m2/380 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Warisan Rp26.642.435.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/400 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Warisan Rp7.963.387.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1029 m2/322 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Sendiri Rp2.761.248.000

4. Tanah Seluas 1295 m2 di Kab/Kota Tangerang, Warisan Rp2.411.290.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/140 m2 di Kab/Kota Denpasar,Warisan Rp825.936.000

6. Tanah Seluas 2337 m2 di Kab/Kota Solok, Warisan Rp23.370.000

7. Tanah Seluas 168 m2 di Kab/Kota Bandung, Warisan Rp1.500.000.000 8. Tanah Seluas 106 m2 di Kab/Kota Bandung, Warisan Rp150.000.000

9. Tanah Seluas 166 m2 di Kab/Kota Bandung, Warisan Rp120.000.000

10. Tanah Seluas 51 m2 di Kab/Kota Bandung, Warisan Rp220.000.000

11. Tanah Seluas 1194 m2 di Kab/Kota Pekanbaru, Warisan Rp130.000.000 12. Tanah Seluas 1040 m2 di Kab/Kota Tangerang, Hasil Sendiri Rp1.550.774.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 1335 m2/186 m2 di Kab/Kota Cianjur, Warisan Rp1.210.462.000

1 2
Telusuri berita finance lainnya
