Ingat! Peserta SKD CPNS 2024 Jangan Percaya Oknum yang Tawarkan Kelulusan

JAKARTA - Peserta Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2024 diingatkan lagi untuk percaya dengan kemampuan sendiri. Jangan ada lagi peserta yang percaya dengan oknum yang mengiming-imingi kelulusan tes SKD CPNS 2024.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyambut antusias atmosfir kompetisi dari peserta SKD CPNS 2024. Namun diingatkan kepada para pelamar agar memaksimalkan kesempatan ini.

"Para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah," ujarnya, Sabtu (26/10/2024).

Dirinya, menegaskan bahwa seluruh rangkaian seleksi CASN disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan meminta agar para pelamar untuk merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah, seperti media sosial BKN dan instansi yang dilamar untuk menghindari disinformasi dan hoaks yang rawan terjadi di musim seleksi.

"Peserta sudah dapat menyaksikan sendiri di layar komputer setelah ujian selesai. Masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta,” terangnya.