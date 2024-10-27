Harga Emas Antam Mahal Banget, Dibanderol Rp1.534.000/Gram

JAKARTA - Harga emas Antam tercatat masih mahal pada perdagangan hari ini, Minggu (27/10/2024). Harga emas Antam dibanderpl Rp1.534.000 per gram setelah sebelumnya sempat naik signifikan.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga stagnan di level Rp1.384.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.