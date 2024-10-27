Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SPECIAL REPORT: Raja Tekstil RI Sritex Pailit, Prabowo Jadi Juru Selamat

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |09:33 WIB
SPECIAL REPORT: Raja Tekstil RI Sritex Pailit, Prabowo Jadi Juru Selamat
Special Report Raja Tekstil RI Sritex Pailit, Prabowo jadi juru penyelamat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Raja tekstil Indonesia, Sritex yang sudah beroperasi 50 tahun dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga Kota Semarang menyatakan Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) pailit dan tidak bisa membayar utang-utangnya.

Pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan Sritex pailit.

Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

special report tekstil

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dalam putusan tersebut, ditunjuk kurator dan hakim pengawas.

"Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," tambahnya.

Majelis hakim menilai Sritex lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Tak hanya dinyatakan pailit, hakim juga menyatakan batal atas Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
