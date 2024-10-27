Pastikan Pangan Aman Bila Pimpin Jakarta, Suswono: Hadirkan Sembako Murah hingga Urban Farming

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) bertekad akan memastikan ketersediaan pasokan pangan bila memimpin Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono saat memaparkan visi-misi RIDO dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2024) malam. Suswono mengatakan, sebagian besar pasikan pangan di Jakarta berasal dari luar.

"Maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat-sangat rawan. RIDO akan pastikan bahwa pasokan pangan aman sepanjang RIDO memimpin Jakarta," terang Suswono.

Adapun langkah uang akan dilakukan RIDO yakni dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain yang menjadi pemasok pangan di Jakarta. Selain itu, kata dia, RIDO juga akan hadirkan sembako murah.