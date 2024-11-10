Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Relawan RIDO Gelar Pasar Murah, Masyarakat Sangat Terbantu

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |18:30 WIB
Relawan RIDO Gelar Pasar Murah, Masyarakat Sangat Terbantu
Relawan RIDO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Relawan Kepemudaan RIDO, M Fauzan Irvan beserta sejumlah relawan lainnya menggelar kegiatan Pasar Rakyat Tebus Sembako Murah.

Kegiatan yang dihelat selama tiga (3) hari, yakni 10-12 November 2024 ini melibatkan masyarakat Jakarta di pelbagai wilayah kota Jakarta.

Koordinator Relawan Kepemudaan RIDO, M Fauzan Irvan, kegiatan Pasar Rakyat Tebus Sembako Murah tersebut dilaksanakan di 26 kecamatan se-Jakarta.

Rinciannya, Kecamatan Cipayung, Cakung, Kemayoran, Tanah Abang, Joharbaru, Cengkareng, Grogol Petamburan, Kembangan. Kemudian, Kecamatan, Gambir, Tambora, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, Koja, Pademangan, Kembangan, Kalideres dan sejumlah kecamatan lainnya yang adai di wilayah kota DKI Jakarta.

"Total sembako murahnya sebanyak 13.000 paket sembako. Satu kecamatan 500 paket," kata Fauzan Irvan, Minggu (10/11/2024).

Halaman:
1 2
