Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suswono Bawa Program RIDO untuk Komunitas UMKM Kuliner

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |05:50 WIB
Suswono Bawa Program RIDO untuk Komunitas UMKM Kuliner
Cawagub Suswono Bertemu Komunitas UMKM Kuliner (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam upayanya membangun Jakarta yang lebih inklusif, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Suswono, dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), bertemu dengan komunitas UMKM kuliner seafood Tegal-Brebes yang telah berkontribusi besar pada ekonomi Jakarta.

Acara ini digelar untuk menggali aspirasi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha kuliner, serta memperkenalkan program unggulan RIDO yang ditujukan untuk mendukung UMKM di Jakarta agar semakin berdaya dan maju.

“Bersama RIDO, komunitas didengar, Jakarta semakin berdaya,” ujar Suswono saat membuka dialog yang membahas visi RIDO untuk Jakarta yang inklusif dan berkeadilan.

Bagi Suswono, pertemuan ini bukan sekadar makan malam, tetapi sebuah wadah untuk membangun jembatan komunikasi dan mendiskusikan rencana-rencana konkret yang dapat membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi keluarga dan komunitas.

Menggunakan konsep “menu spesial” yang dekat dengan masyarakat, Suswono memperkenalkan program RIDO yang telah disusun sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Setiap program dirancang secara cermat agar sesuai dengan berbagai segmen dan komunitas di Jakarta. Program ini meliputi “Bakwan”, “Semur”, “Asinan”, “Kue Putu”, “Rujak”, “Laksa”, “Petis”, dan “Ketupat” – di mana masing-masing program memiliki makna dan solusi unik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement