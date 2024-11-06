Suswono Bawa Program RIDO untuk Komunitas UMKM Kuliner

JAKARTA – Dalam upayanya membangun Jakarta yang lebih inklusif, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Suswono, dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), bertemu dengan komunitas UMKM kuliner seafood Tegal-Brebes yang telah berkontribusi besar pada ekonomi Jakarta.

Acara ini digelar untuk menggali aspirasi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha kuliner, serta memperkenalkan program unggulan RIDO yang ditujukan untuk mendukung UMKM di Jakarta agar semakin berdaya dan maju.

“Bersama RIDO, komunitas didengar, Jakarta semakin berdaya,” ujar Suswono saat membuka dialog yang membahas visi RIDO untuk Jakarta yang inklusif dan berkeadilan.

Bagi Suswono, pertemuan ini bukan sekadar makan malam, tetapi sebuah wadah untuk membangun jembatan komunikasi dan mendiskusikan rencana-rencana konkret yang dapat membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi keluarga dan komunitas.

BACA JUGA: Tim Hukum RIDO Kembali Laporkan Pengrusakan APK ke Bawaslu untuk Ketiga Kalinya

Menggunakan konsep “menu spesial” yang dekat dengan masyarakat, Suswono memperkenalkan program RIDO yang telah disusun sebagai respons terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Setiap program dirancang secara cermat agar sesuai dengan berbagai segmen dan komunitas di Jakarta. Program ini meliputi “Bakwan”, “Semur”, “Asinan”, “Kue Putu”, “Rujak”, “Laksa”, “Petis”, dan “Ketupat” – di mana masing-masing program memiliki makna dan solusi unik.