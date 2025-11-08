Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |07:22 WIB
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
A
A
A

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Kementerian UMKM mendorong meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, salah satunya melalui aplikasi bernama SAPA UMKM.

SAPA UMKM dirancang sebagai platform terpadu yang berfungsi untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM di seluruh wilayah Tanah Air.

"Tujuannya adalah untuk memusatkan data, menyederhanakan layanan, dan membantu UMKM mengakses berbagai kebutuhan seperti legalitas, perizinan, sertifikasi halal, serta akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran," ujar Maman saat pembukaan Agribusiness Indonesia Expo (Agrinex) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 6 November 2025.

Maman menambahkan, aplikasi ini memiliki peran krusial dalam memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing UMKM. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah diharapkan dapat diberikan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) membawa tujuh mitra binaan unggulan dari berbagai sektor agrikultur dan turunannya, pada pameran Agrinex 2025.

Vice President Pertamina Muhammad Baron mengungkapkan, kehadiran UMKM binaan Pertamina ini diharapkan dapat memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan kualitas produk unggulan Indonesia.

"Hasil pertanian menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Selain sebagai simbol ketahanan pangan, Pertamina juga mendorong UMKM sektor agriculture berkembang, menghasilkan produk berkualitas,  termasuk menjajaki potensi ekspor," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
