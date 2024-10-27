Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Solusi Terlanjur Galbay Pinjol dan Tidak Bisa Melunasinya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |13:05 WIB
5 Solusi Terlanjur Galbay Pinjol dan Tidak Bisa Melunasinya
5 solusi terlanjur galbay pinjol (Foto: Okezone)
JAKARTA - 5 solusi terlanjur galbay pinjol dan tidak bisa melunasinya akan diulas dalam artikel ini. Terlanjur galbay alias gagal bayar pinjol dan tidak bisa melunasinya adalah situasi yang dapat menyebabkan stres dan kekhawatiran.

Namun, ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi kondisi ini dan memberikan ketenangan.

Berikut ini 5 solusi yang bisa dilakukan oleh debitur yang terlanjur gagal bayar pinjaman online dirangkum Okezone Minggu (27/10/2024).

1. Tetap Tenang dan Jangan Panik

Langkah pertama yang harus dilakukan saat menghadapi situasi galbay adalah tetap tenang. Dengan pikiran yang jernih, Anda dapat mempertimbangkan solusi terbaik, seperti mencari penghasilan tambahan atau menjual aset untuk melunasi utang. Stres yang berlebihan hanya akan memperburuk situasi.

2. Bernegosiasi dengan Pihak Pinjol

Jika Anda merasa kesulitan melunasi pinjaman, cobalah untuk bernegosiasi dengan pihak pinjaman online (pinjol). Diskusikan kemungkinan keringanan seperti perpanjangan waktu pembayaran atau pengurangan bunga. Hindari memberikan janji yang tidak bisa ditepati agar tidak memperburuk situasi.

3. Siapkan Mental yang Kuat

Menghadapi debt collector lapangan memang menantang, terutama jika penagihan dilakukan secara intens. Siapkan mental yang kuat untuk menghadapi tekanan ini. Jika penagihan dilakukan di luar aturan, laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak berwenang lainnya.

Halaman:
1 2
1 2
