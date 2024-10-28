Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ingin Menteri Pakai Mobil Dinas Maung, Wamenkeu: Masih Butuh Waktu

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:00 WIB
Prabowo Ingin Menteri Pakai Mobil Dinas Maung, Wamenkeu: Masih Butuh Waktu
Mobil Dinas Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan penggantian mobil dinas para jajaran menteri Prabowo Subianto menjadi mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) masih membutuhkan waktu.

"Ya masih ada apa namanya, butuh waktu lah," kata Anggito kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Anggito pun hanya geleng-geleng kepala ketika ditanya keputusan pasti mengenai penggantian mobil dinas menjadi mobil Maung.

Sebelumnya, Anggito mengatakan Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, hari ini.

