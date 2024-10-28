Komitmen Bos Sritex dan Menperin, Tidak PHK Karyawan dan Terus Beroperasi

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto di kantornya, hari ini. Menperin menyebut ada beberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Menperin mengaku membahas tentang problematika yang dihadapi perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut sekaligus menggali historical backgroundnya. Menperin juga menyinggung tentang langkah apa yang akan diambil ke depan, baik saat perusahaan menang kasasi atau kalah kasasi.

"Saya tadi sudah panggil Sritex pagi-pagi, jam 9.30. Saya sudah menggali terhadap historical backgroundnya seperti apa dan menggali langkah-langkah ke depan yang bisa kita ambil seperti apa. Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Menperin, Senin (28/10/2024).

"Dari dua kemungkinan tersebut pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK. Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," jelasnya.

Lebih lanjut Menperin Agus menyebut, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang paling imediat yang harus betul-betul diambil adalah bagaimana membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Agus juga membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara sritex dengan para kreditur, baik itu kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.