FINANCE SMART MONEY

Penyelamatan Sritex, Komut Iwan Lukminto: Saya Buat Strategi Besar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:17 WIB
Penyelamatan Sritex, Komut Iwan Lukminto: Saya Buat Strategi Besar
Penyelamatan Sritex, Komut Iwan Lukminto: Saya Buat Strategi Besar
JAKARTA - Komisaris Utama Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk atau (SRIL) Iwan S Lukminto tengah menyusun strategi besar di tengah status pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Iwan menjelaskan, strategi besar tersebut disusun dalam rangka pengoperasian usaha yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, dia masih enggan untuk merinci lebih jauh terkait strategi besar tersebut.

"Saya membuat strategi besar lah, untuk bisa semuanya berkelanjutan, jadi jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, harus bisa dirasakan masyarakat langsung," kata Iwan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Iwan mengaku mendapatkan arahan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita agar perusahaan kembali berjalan dan beroperasi agar terlebih dahulu agar tidak mengambil langkah PHK karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengajukan kasasi atas putusan pailit yang ditetapkan PN Semarang.

"Arahan dari Pak Menteri harus tetap berjalan, harus beroperasi yang baik. Nah ini kita sekarang kasasi kan, kita tunggu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan Sritex.

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Menperin Agus Gumiwang dalam keterangan resminya.

 

