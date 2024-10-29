Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Tersangka Korupsi, Thomas Lembong Buka Keran Impor Saat RI Suplus Gula

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |22:52 WIB
Jadi Tersangka Korupsi, Thomas Lembong Buka Keran Impor Saat RI Suplus Gula
Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyalahi aturan dalam pemberian izin kepada pihak swasta untuk melakukan impor gula. Padahal pada Mei 2015, Indonesia sedang mengalami surplus gula.

"Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP)," Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, Selasa (29/10/2024).

Tindakan Tom inilah yang dinilai menyalahi keputusan menteri perdagangan dan perindustrian nomor 527 tahun 2004. Dalam keputusan tersebut, tertulis bahwa yang diperbolehkan melakukan impor gula hanya BUMN.

"Berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173197/gula_rafinasi_di_pasar-mkuK_large.jpg
Marak Gula Rafinasi di Pasar, Petani Minta Pengawasan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169340/impor_gula-UIxd_large.jpg
Pemerintah Resmi Stop Sementara Impor Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169335/wamentan-6jdw_large.jpg
Gula Rafinasi Bocor ke Pasar, Wamentan: Kita Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150389/mentan-3wov_large.jpg
Mentan Ingin Kembalikan Kejayaan RI Jadi Produsen Gula Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148565/gula-4L2c_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Dugaan Rembesan Gula Rafinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124320/pabrik_gula-akG3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Produksi Pabrik Gula Djatiroto Bakal Terganggu?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement