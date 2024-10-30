BRI Raih Laba Bersih Rp45,06 Triliun di Kuartal III-2024, Naik 2,4%

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengantongi laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp45,06 triliun hingga September 2024. Laba BRI naik 2,44% dari Rp43,99 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

Mengutip laporan keuangan Rabu (30/10/2024), laba BRI secara bank only tembus Rp41,67 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.

Penopang pertumbuhan laba BRI salah satunya adalah pendapatan bunga bersih yang naik menjadi Rp105,75 triliun. Pada periode sama tahun lalu, pendapatan bunga bersih BRI senilai Rp101,19 triliun.

Secara konsolidasi BRI membukukan pendapatan bunga Rp148,79 triliun pada kuartal III 2024, berbanding Rp131,89 triliun tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba BRI sedikit terhambat dengan adanya beban pencadangan 39,67% yoy menjadi Rp32,45 triliun. Hal ini membuat NPL Coverage BRI pun jadi memadai menjadi 215,44%.

Diikuti dengan adanya perbaikan NPL yang dimiliki BRI dengan NPL gross di level 3,04%. Pada periode sama tahun lalu, NPL gross ada di level 3,23%.

Dalam laporan keuangan yang sama juga tercatat kredit yang diberikan mencapai Rp1.353,35 triliun per September 2024. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp1.362,42 triliun.