HOME FINANCE MARKET UPDATE

White Horse Cetak Pendapatan Rp222 Miliar, Naik 16% Ditopang Segmen Bus Charter

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |13:34 WIB
White Horse Cetak Pendapatan Rp222 Miliar, Naik 16% Ditopang Segmen Bus <i>Charter</i>
WEHA catatkan kinerja positif naik 16%. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk atau White Horse, berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan pada kuartal ketiga tahun 2024 menjadi sebesar Rp222 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 16% dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2023 sebesar Rp191 miliar.

"Laba bersih pada kuartal ketiga tahun 2024 tercatat sebesar Rp23,2 Miliar," ujar Direktur Finance and Accounting Edgar Surjadi White Horse, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2024).

Dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2023, lanjutnya, jumlah tersebut meningkat sebesar 4% dari laba bersih perseroan sebesar Rp22,4 Miliar.

Kemudian EBITDA Perseroan juga meningkat sebesar 16% dimana terjadi peningkatan dari Rp59,6 Miliar di tahun 2023 menjadi Rp69,1 Miliar di tahun 2024, peningkatan EBITDA tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan.

Seperti yang sudah diketahui Perseroan mempunyai 3 lini usaha, yaitu bus charter, intercity shuttle dan logistik, serta jasa wisata open trip.

Ketiga lini usaha tersebut membukukan kinerja pendapatan yang positif di kuartal ketiga di tahun 2024. Pendapatan segmen bus charter meningkat dari Rp78,7 Miliar di tahun 2023 menjadi Rp92,1 Miliar di tahun 2024 atau meningkat sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2023.

Halaman:
1 2
