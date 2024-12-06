Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Orang Terkaya Indonesia Pemilik PO Bus

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |05:09 WIB
Daftar Orang Terkaya Indonesia Pemilik PO Bus
Daftar Orang Terkaya Pemilik PO (Foto: Okezone)
JAKARTA - Salah satu orang terkaya di Indonesia adalah pemilik perusahaan otobus (PO) dengan aset mencapai ratusan miliar. Bus tetap menjadi moda transportasi favorit bagi banyak masyarakat Indonesia karena mampu mengangkut banyak penumpang.

Selain itu, banyak bus kini dilengkapi dengan fasilitas tambahan seperti toilet, tempat tidur, dan wifi, yang semakin meningkatkan kenyamanan pengguna. PO bus yang terus berkembang telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pemiliknya.

Berikut ini adalah deretan orang terkaya di Indonesia pemilik PO bus:

1. Jacob Irawan

Jacobus Irawan merupakan pemilik PO Hiba, yang menyediakan berbagai layanan transportasi, termasuk bus pariwisata, antar jemput karyawan, dan bus AKAP. Berdiri sejak tahun 1949, Hiba Group, sebagai induk perusahaan, kini telah menjadi salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, PO Hiba dikenal sebagai perusahaan otobus legendaris yang masih aktif beroperasi. Saat ini, armada PO Hiba telah mencapai lebih dari 2.000 unit, mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

Halaman:
1 2
