HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Orang Terkaya Korsel Lenyap Usai Heboh Darurat Militer

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |10:36 WIB
Harta Orang Terkaya Korsel Lenyap Usai Heboh Darurat Militer
Harta Kekayaan Orang Terkaya Korsel Lenyap Usai Heboh Darurat Militer (Foto: Seo Jung-jin/Celltrion)
A
A
A

JAKARTA - Harta orang terkaya Korea Selatan (Korsel) lenyap usai kehebohan darurat militer yang diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Selasa 3 Desember 2024 malam.

Pengumuman darurat militer di Korsel untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun.

Keputusan yang disampaikan Yoon Suk-yeol soal darurat militer diumumkan melalui siaran televisi pada pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB) yang menyebutkan terdapat kekuatan anti-negara dan ancaman dari Korea Utara.

Namun belakangan terungkap bahwa keputusan itu tidak didorong oleh ancaman eksternal tetapi oleh situasi politik internal. Keputusan Presiden Korea Selatan ini sontak mendorong ribuan orang untuk berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes, sementara anggota parlemen dari kubu oposisi bergegas ke gedung tersebut guna mendorong pemungutan suara darurat demi mencabut keputusan presiden.

Beberapa jam kemudian, Yoon Suk-yeol akhirnya mencabut perintah darurat militer.

Dampak dari pengumuman darurat militer di Korea Selatan ini membuat harta orang terkaya di Korea Selatan lenyap. Berikut ini Okezone rangkum penurunan harta kekayaan orang terkaya Korsel akibat kehebohan darurat militer seperti dilansir Forbes, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

 

1. Jay Y Lee

Harta kekayaan Jay Y Lee lenyap USD126 juta atau setara Rp2 triliun (kurs Rp15.900 per USD). Jay Y Lee merupakan orang terkaya di Korea Selatan yang berasal dari kerajaan bisnis Samsung. Kini harta kekayaan Jay Y Lee mencapai USD8,6 miliar atau Rp136,7 triliun.

2. Cho Jung-ho

Miliarder lainnya yang mengalami penurunan kekayaan adalah Cho Jung-ho. Hartanya lenyap Rp445 miliar dan kini dirinya memiliki harta kekayaan USD7,3 miliar atau setara Rp116 triliun dari kerajaan bisnis Meritz Financial Group.

