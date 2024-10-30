Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Temuan BPK 4 Perusahaan Tambang Tak Berizin, Bahlil Tindak Tegas

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |08:30 WIB
Temuan BPK 4 Perusahaan Tambang Tak Berizin, Bahlil Tindak Tegas
BPK temukan 4 tambang nikel tanpa izin (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah. Terkait laporan tersebut, di bawah komando Bahlil Lahadalia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap memberikan sanksi tegas.

"Terkait hal diatas, BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut, dan Kementerian ESDM akan melaksanakan rekomendasi BPK," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ketika dihubungi, Rabu (30/10/2024).

Siti memastikan pihaknya akan terus bekerjasama dengan pihak terkait lainnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pelanggaran penyalahgunaan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh para pemegang IUP.

"Pemegang IUP yang terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dapat dikenakan sanksi administratif peringatan sampai dengan pencabutan IUP," tegas Siti.

Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah IUP (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebutkan, akibat hal itu maka negara berpotensi kehilangan pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148051/izin_tambang-Qdhl_large.png
Diprotes Masyarakat, Izin Tambang di Pulau Wawonii Sulteng Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/320/3147189/tambang_nikel-vnWB_large.jpg
4 Fakta Izin Tambang Raja Ampat Dicabut kecuali Gag Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/455/3146581/haji_isam-dlAV_large.png
3 Haji Pengusaha Tambang Terkaya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146269/tambang_nikel-4Jnt_large.jpg
Kronologi 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146261/tambang_nikel-Ut0R_large.jpg
4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat Dicabut, Pengusaha: Penataan Ekosistem Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146219/ketum_kadin-top2_large.jpg
Minta Semua Izin Tambang Nikel Dicabut, Kadin: Raja Ampat mesti Dijaga Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement