Adu Kekayaan Sri Mulyani vs Bahlil Lahadalia

JAKARTA - Adu kekayaan Sri Mulyani vs Bahlil Lahadalia, dua menteri Jokowi yang kembali dipercaya menjadi menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Hal ini membuat namanya tercatat sebagai menteri yang menjabat di posisi yang sama dalam kepemimpinan tiga presiden yang berbeda.

Pertama, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 ini kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo di posisi yang sama sebelum akhirnya kembali menjabat di kepemimpinan yang baru.

Tak berbeda jauh dari Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia juga kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Ini merupakan jabatan yang sama seperti saat ia menduduki kursi kabinet di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu.

Namun sebelum menduduki posisi tersebut, pria yang belum lama ini dilantik sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini sempat menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum masuk kabinet pada 2021 lalu.

Ditunjuknya kembali Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia membuat masyarakat penasaran dengan harta kekayaan yang dimiliki keduanya.

Usut punya usut, rupanya Bahlil memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari Sri Mulyani. Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya, Bahlil Lahadalia diketahui memiliki harta kekayaan mencapai Rp310.420.076.693.

Harta ini didominasi oleh tanah dan bangunan yang banyak tersebar di berbagai kota Sragen, Jakarta, dan Jayapura. Total, nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp291.617.305.000.

Bahlil juga memiliki dua unit mobil jenis Toyota Harrier 2007 dan Honda CRV tahun 2010 yang bernilai Rp94.800.000. Selain itu, pria berusia 48 tahun itu memiliki kas dan setara kas senilai Rp17.091.871.693 dan harta bergerak lain senilai Rp1.612.500.000.