Realisasi Investasi Banten Meroket Signifikan, Masuk Lima Besar Provinsi di Indonesia

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan saat memberikan paparan di Banten Investment Forum 2024. (Foto: dok Communi & co)

TANGERANG - Realisasi investasi di Provinsi Banten terus mencatatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir. Catatan itu menempatkan Banten masuk lima besar provinsi dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2024. Berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan realisasi investasi hingga Triwulan III 2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun atau sudah melampaui 85,3 persen dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Masih sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Tetap optimis,” katanya di acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).

Laju investasi ini tumbuh cukup signifikan. Misalnya pada 2022, realisasi investasi yang masuk senilai Rp80,2 triliun atau 148 persen dari target Rp53,9 triliun. Kemudian, pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp103,9 triliun atau 173 persen dari target Rp60 triliun.

Virgojanti melanjutkan, dari nilai total investasi yang masuk, jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga Triwulan III 2004 mencapai 20.001 proyek.

Hal ini juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Total hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja sekitar 115.337 orang dengan jumlah tenaga kerja lokal (TKI) sekitar 114 ribu orang dan pekerja asing (TKA) sekitar 815 orang.

Capaian realisasi investasi di tahun ini berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar adalah Kota Cilegon Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang sebesar Rp322 miliar.

“Kinerja positif ini harus terus dijaga dengan cara menjaga iklim investasi di Banten tetap kondusif. Ini tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tentu butuh tanggung jawab, sinergi dari para pengusaha atau investor, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Banten maju, tentu akan berdampak juga pada masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.