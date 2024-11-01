Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Jepang yang Dijual Mulai 2 November 2024, Termurah Rp240 Ribu

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |16:46 WIB
Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Jepang yang Dijual Mulai 2 November 2024, Termurah Rp240 Ribu
Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Jepang (Foto: PSSI)
JAKARTA - Cara beli tiket Timnas Indonesia vs Timnas Jepang yang dijual mulai besok, 2 November 2024. PSSI sudah merilis daftar harga tiket Timnas Indonesia vs Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang akan digelar pada Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada pukul 19.00 WIB.

"Bersiap! Penjualan tiket akan mulai dibuka pada 2 November," tulis keterangan media sosial resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menurut keterangan unggahan itu, tiket akan mulai dijual pada pukul 10.00 WIB melalui situs penyedia tiket atau laman resmi PSSI. Namun begitu, penjualan tiket akan berbeda.

Ada enam kategori tiket Timnas Indonesia vs Jepang yang dapat dibeli, yaitu Upper Garuda, Garuda North, Garuda South, Garuda East, Garuda West, dan Premium West/East.

Pada pembelian tiket pertandingan kali ini akan menggunakan metode terbaru menggunakan Garuda ID. Pendaftaran itu untuk mengumpulkan data suporter agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Harga Tiket Timnas Indonesia vs Jepang

- Premium West/East: Rp1,4 juta

- Garuda West: Rp1 juta

- Garuda East: Rp1 juta

- Garuda South: Rp480 ribu

- Garuda North: Rp480 ribu

- Upper Garuda: Rp240 ribu

