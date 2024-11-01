Target Investasi Rp1.900 Triliun di 2025, Energi Terbarukan Jadi Prioritas

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan target realisasi investasi tahun 2025 tembus USD120 miliar atau setara hampir Rp1.900 triliun.

Rosan mengatakan dari target tersebut, pemerintah tengah membidik pembiayaan untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Sebab sumber energi terbarukan di Indonesia dinilai punya cukup besar peluang investasi.

BACA JUGA: Rosan Roeslani Ungkap Tugas Besar dari Prabowo

"Target investasi untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar USD120 miliar dari investasi lokal maupun asing. Kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor," kata Rosan dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy Through Global Partnership and Collaboration, di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

Rosan memaparkan, Indonesia punya potensi untuk menghasilkan energi bersih sebesar 3.700 gigawatt. Sebagian berasal dari panel surya, dari energi surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

BACA JUGA: PR Besar Rosan Capai Target Investasi Jokowi di 2024

"Jadi terutama di panas bumi, Indonesia, kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa," tambahnya.