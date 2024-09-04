Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PR Besar Rosan Capai Target Investasi Jokowi di 2024

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |10:24 WIB
PR Besar Rosan Capai Target Investasi Jokowi di 2024
Menteri Investasi Rosan soal Realisasi Investasi di 2024. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut realisasi investasi telah mencapai Rp829,9 triliun pada semester I tahun 2024.

"Hingga semester I 2024 telah tercapai realisasi investasi sebesar Rp829,9 triliun," ujar Rosan di Jakarta dikutip Antara, Rabu (4/9/2024).

Dia mengatakan bila mengacu pada dengan target Rencana Strategis (Renstra) sebesar Rp1.239 triliun, maka realisasinya sudah mencapai 67 persen. Sedangkan kalau mengacu target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar investasi tembus Rp1.650 triliun, maka realisasi investasi Indonesia saat ini sudah mencapai 50,3 persen.

Realisasi investasi pada semester I tersebut tentunya cukup merata antara Jawa dan Luar Jawa yakni di Luar Jawa kurang lebih Rp416,2 triliun atau 50,2 persen, sedangkan di Jawa sekitar Rp413,7 triliun atau 49,8 persen.

Dan juga komposisi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup seimbang yakni PMA kurang lebih Rp421,7 triliun atau 50,8 persen, sedangkan PMDN Rp408.2 triliun atau 49,2 persen.

Halaman:
1 2
