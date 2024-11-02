Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Pegawai Komdigi yang Bekingi 1.000 Situs Judi Online

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |13:25 WIB
Segini Gaji Pegawai Komdigi yang Bekingi 1.000 Situs Judi Online
Segini gaji pegawai Komdigi yang bekingi 1.000 situs judi online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bekingi 1.000 situs judi online. Pegawai Komdigi ini mengaku mendapat gaji yang fantastis dari para pemilik situs judi online.

Dari 1 situs, pegawai Komdigi mendapat keuntungan Rp8,5 juta. Jika dikalikan 1.000 situs judi online maka uang yang diterima pegawai Komdigi bisa mencapai Rp8,5 miliar.

Polisi telah menangkap salah satu pejabat Komdigi yang ditangkap mengaku bekingi 1.000 situs judi online. Pelaku menjaga supaya tidak diblokir, sementara dia juga melaporkan 4.000 situs judol ke atasannya untuk diblokir.

"Dibina (1.000). Dijagain, Pak, supaya gak ke blokir," ucap pelaku yang tidak diketahui namanya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Pelaku mengklaim dapat keuntungan Rp8,5 juta dari tiap situs judol yang tidak diblokir. Buntut menjaga situasi tersebut, dia dapat memberi upah kepada pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulan. Para pegawai bekerja di ruko yang dijadikan kantor satelit.

Mereka bekerja dari pukul 08.00 sampai 20.00 WIB. Adapun kantor satelit yang berada di Bekasi tersebut didirikan berdasar inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Komdigi. "Tidak ada, Pak (sepengetahuan kantor)," pungkasnya.

Halaman:
1 2
