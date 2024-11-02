Rusun Pasar Rumput Diobral Jadi Rp1,1 Juta per Bulan

JAKARTA - Tarif sewa rusun pasar rumput diobral menjadi Rp1,1 juta per bulan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap penurunan tarif sewa rusun ini mampu menarik masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di Kawasan Manggarai tersebut.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa Rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan-kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik," ujar Pria yang akrab dipanggil Ara dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Menteri PKP juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi Rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda tranportasi dan pasar.

"Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," tambahnya.

Menteri PKP juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebur mulai dari ASN, TNI Polri, Guru, Buruh dan Milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," pungkasnya.