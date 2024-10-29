Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Perumahan: Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Turun Jadi Rp1,2 Juta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:05 WIB
Menteri Perumahan: Harga Sewa Rusun Pasar Rumput Turun Jadi Rp1,2 Juta
Rusun Komersil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengadakan open house di rumah susun (Rusun) Pasar Rumput di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Hal ini sekaligus menawarkan kepada masyarakat yang hendak tinggal di rusun Pasar Rumput dengan skema sewa.

Maruarar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jakarta terkait penurunan harga sewa, dari sebelumnya dipasarkan Rp3,5 juta/bulan, menjadi Rp1,25 juta saja. Harapannya bisa meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam memiliki hunian.

"Itu unit sudah dipasarkan dengan harga sewa Rp 3,5 juta. Niat baik saja, saya minta itu dibatalkan, dan saya minta dihitung kembali. Jadi per rumahnya Rp1,25 juta, bayangkan di Pasar Rumput, bersih, ac, dua kamar, itu Rp1,25 juta, untuk rakyat kecil," kata Ara di Kantor Kementerian PU, Selasa (29/10/2024).

Untuk itu, Maruarar mengundang masyarakat yang berminat untuk tinggal di Rusun tersebut untuk melihat langsung kondisi unit hunian ataupun fasilitas pendukung yang ada di sana pada acara open house yang diselenggarakan Jumat pekan ini.

"Rusun Pasar Rumput itu sudah siap huni. Kita akan bukan open house hari Jum’at besok supaya mereka bisa lihat rumahnya jangan lihat gambar dan rumahnya juga sudah jadi," sambungnya.

Halaman:
1 2
