Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Harga Rumah Ditargetkan Turun di Era Pemerintahan Prabowo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |08:58 WIB
Harga Rumah Ditargetkan Turun di Era Pemerintahan Prabowo
Ilustrasi Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mentargetkan harga rumah - rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kurang mampu bisa diturunkan.

"Saya targetkan rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan, ayo gotong royong bangun rumah rakyat " ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Ara mengatakan pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Mana pabrik semen disini? kalau kita beli semen, biayanya Rp3 triliun sama Rp10 triliun, diskonnya beda tidak? kalau diskon besar, harga rumah bisa turun tidak?," kata Ara.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement