HOME FINANCE PROPERTY

Dikasih Anggaran Rp5 Triliun untuk Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Perumahan: Beli Semen Saja Rp15 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |23:11 WIB
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pagu anggaran kementeriannya sebesar Rp5,078 triliun tidak cukup untuk membangun 3 juta rumah per tahun yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar membandingkan alokasi anggaran Ditjen Perumahan selama Pemerintahan Joko Widodo dengan capaian pembangunan rumah. Pada tahun 2024, Ditjen Perumahan dibawah Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp14 triliun. Lewat anggran itu, terbangun rumah baru sekitar 200 ribu unit, per Oktober.

"Bayangkan anggaran kami Rp5 triliun tahun 2025, diminta membangun 3 juta rumah, tahun 2024 anggaran Ditjen Perumahan Rp14 triliun, bisa membangun 200 ribuan unit," kata Ara di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, alokasi anggaran Kementerian Perumahan sekitar Rp5 triliun itu bahkan belum di potong untuk kebutuhan pembiayaan di Ibu Kota Nusantara sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan menjadi Rp3,8 triliun.

"Saya anggaran Rp5 triliun, dan dari Rp5 triliun itu, Rp1,2 triliun untuk IKN, jadi tinggal sekitar Rp3,8 triliun," sambung Ara.

Pada kesempatan itu, menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan agar cost pembangunan rumah bisa ditekan. Salah satu upayanya menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

