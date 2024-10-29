Advertisement
1.000 Hektare Lahan Sitaan Koruptor Bakal Dibangun Rumah, Maruarar Sumbang 2 Ha

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |06:41 WIB
1.000 Hektare Lahan Sitaan Koruptor Bakal Dibangun Rumah, Maruarar Sumbang 2 Ha
Ilustrasi Rumah Sitaan Koruptor (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan bahwa salah satu lokasi lahan sitaan dari koruptor berada di Provinsi Banten. Di mana totalnya, dari 1 Provinsi itu ditemukan sekitar 1.000 hektare lahan.

Rencananya lahan-lahan sitaan akan digunakan untuk membangun rumah, sesusai dengan program Prabowo - Gibran untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

"Minggu lalu, hari pertama kerja saya datang ke Kejaksaan Agung, di Banten dari Koruptor sudah dapat sekitar 1.000 hektare, bagaimana itu, saya mau yakinkan ke Kemenkeu, itu bisa buat rakyat," kata Maruarar di Kementerian PU dikutip, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Ara menilai saat ini masih banyak para anggora TNI/Polri, ASN, hingga tenaga pengajar alias guru yang masih belum memiliki hunian. Harapannya, lewat program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masyarakat.

"Caranya gimana, tanah-tanah sitaan koruptor, dikembalikan untuk rakyat, tapi itu diagunkan, jaminan adalah tanahnya, dan kalau dia TNI/Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih 20-30 tahun, sehingga cicilan tidak mahal," tambahnya.

