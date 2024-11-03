Advertisement
HOME FINANCE

Gabung AgenBRILink dan Usaha Salon, UMKM ini Makin Cuan dengan Dukungan BRI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |20:26 WIB
Gabung AgenBRILink dan Usaha Salon, UMKM ini Makin Cuan dengan Dukungan BRI
AgenBRILink sekaligus usaha salon makin cuan dengan dukungan BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

KEDIRI – Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon sekaligus menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar.

“Saya memilih usaha di bidang kecantikan karena terus meningkatnya permintaan, seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit," ujarnya.

Namun, lanjutnya, dengan AgenBRILink, ia juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif.

