HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Lebih Tajir Raffi Ahmad atau Tom Lembong? Simak Kekayaanya

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |06:11 WIB
Lebih Tajir Raffi Ahmad atau Tom Lembong? Simak Kekayaanya
Siapa lebih kaya Raffi Ahmad atau Tom Lembong (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dinilai lebih tajir dibanding Tom Lembong? Simak harta kekayaannya. Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong baru-baru ini menjadi sorotan publik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula yang diperkirakan memberi kerugian terhadap negara hingga Rp400 miliar. Kasus pidana ini diduga dilakukan saat Tom Lembong masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Tom Lembong menjadi tersangka sebagai pihak yang memberikan izin impor pada sebuah perusahaan swasta saat Indonesia mengalami surplus beras. Hal ini membuat harta kekayaan Tom Lembong menjadi pertanyaan banyak masyarakat hingga turut dibandingkan dengan kekayaan tokoh lainnya termasuk Raffi Ahmad.

Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini namanya kembali naik setelah tersorot menjadi Co-Captain tim pemenangan Anies Baswedan dan Cak imin di Pemilu Presiden 2024 lalu.

Harta terakhir yang dilaporkan Tom Lembong ke LHKPN yaitu pada tahun 2019, dengan jumlah total kekayaan senilai Rp101.489.990.994 atau Rp101,4 miliar.

Kekayaan yang dimilikinya terdiri dari surat-surat berharga senilai Rp94.527.382.000, kas dan setara kas senilai Rp2.099.016.322, harta bergerak lain senilai Rp180.990.000, dan harta lainnya senilai Rp4.766.498.000.

Anehnya, tidak ada laporan kepemilikan tanah, bangunan, serta kendaraan dalam laporan LHKPN terakhir dari Tom Lembong.

Di tengah kehebohan tentang kasus penangkapan Tom Lembong ini, netizen justru mencoba untuk membandingkan harta kekayaan dirinya dengan artis Raffi Ahmad yang tengah menjadi sorotan usai dipilih menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
