HOME FINANCE PROPERTY

Anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel, Memberikan Pelayanan Terbaik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |19:43 WIB
Anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel, Memberikan Pelayanan Terbaik
Lido Lake Resort Ulang Tahun ke-6 (Foto: Okezone)
BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor menggelar acara Anniversary ke-6. Diharapkan, Lido Lake Resort dapat selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung dan berguna bagi masyarakat sekitar.

Hal itu dibuktikan dengan rangkaian acara sangat membaur dengan masyarakat. Mulai dari olahraga poundfit, mengundang pelaku UMKM produk lokal hingga sosialisasi tekait ramah lingkungan.

"Harapannya adalah Lido Lake Resort ini selalu menjadi resort terbaik di Bogor lalu konsisten memberika service dan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Bogor dan kita kehadiran kita di Bogor bisa bermanfaat," kata Manager of Marketing Communication Lido Lake Resort, M. Rizki Sutrisna kepada MNC Portal, Minggu (3/11/2024).

Acara ini pun sangat mendapat antusias dari ratusan peserta yang hadir. Karena, pada tahun ini rangkaian kegiatan memang berbeda dengan sebelumnya.

"Tahun sebelumnya kita mengadakan syukuran Lido Lake Resort seperti potong tumpeng, kemudian memberikan reward kepada karyawan kepada costumer. Namun, tahun ini kita mengatakan konsep berbeda. Peserta ada sekitar 156 orang yang mengikuti acara ini dan sangat antusias dan sangat semangat sekali. Semangat itu yang kita bangun, Anniversary Lido Lake Resort yang ke-6 ini berbanding lurus dengan semangat acara ini," ungkapnya.

