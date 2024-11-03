6 Tahun Lido Lake Resort by MNC Hotel, Semoga Makin Sukses dan Terbaik di Bogor

BOGOR - Perayaan Anniversary Lido Lake Resort by MNC Hotel di wilayah Cigombong, Kabupaten mendapat antusias dan apresiasi dari para peserta. Salah satunya dari peserta olahraga poundfit yang turut diselenggarakan dalam perayaan ini.

"Senang sekali hari ini saya mengikuti kegiatan pound dalam rangka memeriahkan Anniversary Lido Lake Resort by MNC Hotel yang ke-6," kata Pound Tour Crew (PTC), Gwen, Minggu (3/11/2024).

"Pesertanya antusias sekali mengikuti acara hari ini," sambungnya.

Diharapkan, pada ulang tahunnya yang ke-6 Lido Lake Resort terus maju dan berkembang. Juga selalu menjadi resort terbaik yang ada di Bogor.

"⁠Semoga Lido Lake Resort semakin sukses dan selalu konsisten menjadi resort terbaik di Bogor," harpnya.

Diketahui, Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menggelar acara Anniversary yang ke-6. Berbagai kegiatan menarik digelar untuk masyarakat.