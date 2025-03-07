Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Trump International Golf Club Lido Persembahkan Lapangan Golf Paling Eksklusif di Indonesia

Qonita , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |08:13 WIB
Trump International Golf Club Lido Persembahkan Lapangan Golf Paling Eksklusif di Indonesia
Trump International Golf Club Lido (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Trump International Golf Club Lido dengan bangga mengumumkan pembukaan lapangan golf kejuaraan yang telah lama dinantikan. 

Dirancang oleh legenda golf dunia, Ernie Els, dan dioperasikan oleh Trump Golf, lapangan golf berkelas dunia ini terletak pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut serta membentang hingga 7.200 yard, menghadirkan panorama menakjubkan Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. 

Trump International Golf Club Lido secara brilian memadukan tantangan strategis bagi para pegolf profesional maupun pemula, memastikan pengalaman yang luar biasa bagi semua pemain. Dengan latar belakang alam yang tenang dan eksklusif, Trump Lido menjadi destinasi golf utama di Indonesia.

"Bekerja sama dengan Trump Golf menetapkan standar baru dalam kemewahan dan eksklusivitas di Indonesia," ujar Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group. 

"Saya antusias atas pencapaian ini dan sangat optimis akan masa depan gemilang Trump International Golf Club Lido." "Ini adalah momen bersejarah bagi Trump International Golf Club Lido," kata Eric Trump, Executive Vice President Trump Organization. 

"Lapangan golf ini telah mengukuhkan tolok ukur baru dalam kualitas dan eksklusivitas di Indonesia, merevolusi pengalaman mewah bermain golf di kawasan ini. Trump Golf bangga menjadi bagian dari pencapaian istimewa ini, dan sangat mengesankan melihat visi ini terwujud," katanya.

 

