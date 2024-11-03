Libatkan UMKM, Ini Prospek Industri Konstruksi di Indonesia

JAKARTA - Melibatkan UMKM dalam perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Hal ini penting dilakukan di tengah tantangan industri konstruksi dan memberikan dampak positif kepada UMKM.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Indro Pantja Pramodo mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) kegiatan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para UMKM jasa konstruksi nasional untuk bersaing dengan berbagai produk lainnya.

"Sehingga mempunyai kesempatan dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produknya melalui Konstruksi Indonesia," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Dia menambahkan, mendorong kemajuan sektor konstruksi adalah tujuan utama diselenggarakannya konstruksi Indonesia dari tahun ke tahun. Konstruksi Indonesia 2024 tahun ini akan membawakan tema agility dan adaptability sektor konstruksi yang berdaya saing.

"Kami mengundang seluruh pelaku sektor jasa konstruksi untuk turut berpartisipasi, sekaligus mengundang masyarakat untuk hadir menyaksikan kemeriahannya," katanya yang juga ketua pelaksana Konstruksi Indonesia 2024.