Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Libatkan UMKM, Ini Prospek Industri Konstruksi di Indonesia

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |20:16 WIB
Libatkan UMKM, Ini Prospek Industri Konstruksi di Indonesia
UMKM di Industri Kontruksi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Melibatkan UMKM dalam perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Hal ini penting dilakukan di tengah tantangan industri konstruksi dan memberikan dampak positif kepada UMKM.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Indro Pantja Pramodo mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) kegiatan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para UMKM jasa konstruksi nasional untuk bersaing dengan berbagai produk lainnya.

"Sehingga mempunyai kesempatan dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produknya melalui Konstruksi Indonesia," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Dia menambahkan, mendorong kemajuan sektor konstruksi adalah tujuan utama diselenggarakannya konstruksi Indonesia dari tahun ke tahun. Konstruksi Indonesia 2024 tahun ini akan membawakan tema agility dan adaptability sektor konstruksi yang berdaya saing.

"Kami mengundang seluruh pelaku sektor jasa konstruksi untuk turut berpartisipasi, sekaligus mengundang masyarakat untuk hadir menyaksikan kemeriahannya," katanya yang juga ketua pelaksana Konstruksi Indonesia 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement