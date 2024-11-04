Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nomor WhatsApp Sering Menerima Tawaran Judi Online, Begini Cara Mengatasinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:48 WIB
Nomor WhatsApp Sering Menerima Tawaran Judi Online, Begini Cara Mengatasinya
Nomow whatsapp sering mendapat tawaran judi online begini cara mengatasinya (Foto: Techrepublic)




JAKARTA - Nomor WhatsApp sering menerima tawaran judi online begini cara mengatasinya. Judi online menjadi fenomena yang sangat meresahkan.

Salah satu modusnya adalah dengan menghubungi nomor whatsapp untuk menawarkan layanan judol. Usut punya usut, rupanya selama ini judi online dijaga oleh seorang oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Hal tersebut terungkap setelah kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 16 tersangka termasuk pegawai Komdigi di dalamnya. Pegawai Komdigi yang terlibat ini diberi tugas untuk mengecek situs-situs judi yang meresahkan masyarakat dan memiliki kewenangan untuk memblokirnya. Akan tetapi, oknum tersebut justru masih membiarkan situs tersebut beroperasi demi mendapatkan uang bayaran dari pengelola situs judol.

Oleh karena itu, meski dalam beberapa tahun terakhir situs judol konon telah diblokir, penggunanya di Indonesia terus meningkat. Modus nomor Whatsapp dihubungi dan ditawari judi online pun masih marak terjadi.

Pengelola situs judol biasanya akan mengirim pesan tawaran judi online secara acak berdasarkan dengan database nomor Whatsapp yang dimiliki. Biasanya, mereka akan menawarkan judi dengan deposit yang kecil, namun dengan iming-iming hadiah yang sangat besar.

Masyarakat yang tidak paham tentu akan tergiur dengan hal tersebut. Akan tetapi tanpa disadari, itu adalah awal dari pengelola situs judol mengeksploitasi uang masyarakat.

Sayangnya, hal tersebut tidak bisa serta merta diatasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pasalnya, obrolan di kolom chat Whatsapp adalah sesuatu yang bersifat privat.

Tapi jangan khawatir! masyarakat bisa mengatasi tawaran judi online yang dikirimkan ke nomor Whatsapp dengan mudah. Caranya, saat ada pesan tawaran judi dari pengelola situs judol, masyarakat harus segera melaporkannya pada Komdigi melalui laman https://aduankonten.id/.

Halaman:
1 2
