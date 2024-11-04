Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Mengatasi Teror Penagihan Pinjol Seumur Hidup Akibat Galbay

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |23:30 WIB
Begini Cara Mengatasi Teror Penagihan Pinjol Seumur Hidup Akibat Galbay
Begini cara mengatasi teror penagihan pinjol seumur hidup (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara mengatasi teror penagihan pinjol seumur hidup akibat galbay. Ancaman "ditagih seumur hidup" kerap dilontarkan oleh debt collector untuk menakut-nakuti nasabah. Namun, ada beberapa langkah efektif yang bisa diambil untuk mengatasi situasi ini.

Ancaman "ditagih seumur hidup" dari pinjol sering kali tidak lebih dari sekadar gertakan. Debt collector biasanya menggunakan intimidasi ini untuk memaksa nasabah membayar utangnya. Begini cara mengatasi teror penagihan pinjol seumur hidup akibat galbay pada kenyataannya, penagihan yang berlangsung lama tidak berarti seumur hidup.

Banyak nasabah yang melaporkan bahwa setelah dua tahun atau lebih, mereka tidak lagi dihubungi terkait utang lama. Dalam menghadapi galbay, penting untuk memahami bahwa pinjol kadang-kadang memutuskan untuk menghapus utang lama demi menjaga reputasi mereka di mata Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cara ini membantu perusahaan menunjukkan tingkat kelancaran kredit yang baik dan menghindari penilaian negatif dari OJK.

Ketenangan adalah kunci saat menghadapi teror penagihan pinjol seumur hidup akibat galbay. Jangan biarkan ancaman tersebut mempengaruhi mental Anda. Tetaplah tenang dan fokus pada solusi. Panik hanya akan memperburuk keadaan dan membuat Anda lebih rentan terhadap tekanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement