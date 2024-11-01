Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nomor HP Anda Dihubungi Terus oleh Pinjol? Begini Cara Mengatasinya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:06 WIB
Nomor HP Anda Dihubungi Terus oleh Pinjol? Begini Cara Mengatasinya
Nomor HP Anda Dihubungi Terus oleh Pinjol? Begini Cara Mengatasinya. (Foto: Okezone.com/Unsplash)
JAKARTA - Nomor Hp Anda dihubungi terus menerus oleh pinjol? begini cara mengatasinya. Padahal nasabah sudah melunasi utang bahkan tidak pernah meminjam. 

Pinjaman online (pinjol) adalah layanan keuangan yang memberikan pinjaman dana baik untuk produksi maupun konsumsi secara online. Pinjol dianggap sebagai alat keuangan yang mudah diakses, sehingga pinjol telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pertumbuhan cepat industri ini diiringi dengan munculnya sejumlah pinjol ilegal yang seringkali mengeksploitasi data pengguna. Pinjol ilegal dapat menggunakan berbagai jenis data, seperti galeri foto, riwayat SMS, dan data peramban.

Sebaliknya, pinjol yang sah biasanya hanya meminta data untuk keperluan administrasi dan penagihan. Oleh sebab itu, ada beberapa cara untuk mengamankan nomor Hp Anda dari tawaran-tawaran pinjol. Simak pembahasannya berikut ini:

1. Hapus akun pinjol

Menghapus akun dari aplikasi pinjol adalah salah satu cara untuk menghentikan akses pinjol terhadap data pribadi Anda. Beberapa perusahaan menyediakan opsi untuk menghapus data tersebut dalam aplikasi mereka. Biasanya, opsi untuk menghapus akun dapat ditemukan di bagian pengaturan akun.

2. Hubungi call center

Jika aplikasi pinjol tidak memiliki opsi untuk menghapus akun, Anda dapat menghubungi call center mereka untuk meminta penghapusan akun. Pastikan semua tagihan Anda telah lunas sebelum melakukan langkah ini, sehingga Anda dapat menyertakan bukti saat pihak pinjol melakukan verifikasi.

3. Hubungi OJK

Jika menghubungi call center tidak membuahkan hasil, Anda bisa menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama jika Anda merasa ada penyalahgunaan terhadap data pribadi Anda. OJK akan menelusuri apakah aplikasi tersebut terdaftar dan legal. Jika ternyata aplikasi tersebut ilegal, OJK dapat memblokirnya.

