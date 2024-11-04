Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

AHY Ungkap Fakta: Tanah di Jakarta Utara Ambles 1 Meter Setiap 10 Tahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |19:46 WIB
AHY Ungkap Fakta: Tanah di Jakarta Utara Ambles 1 Meter Setiap 10 Tahun
Jakarta Utara tenggelam 1 meter setiap 10 tahun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fakta bahwa tanah di Jakarta tenggelam 10 cm setiap tahun.

Jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau 2 periode Presiden, permukaan tanah di Jakarta khususnya bagian utara sudah tenggelam sekitar 1 meter.

"Muara Baru di Jakarta Utara ini juga termasuk daerah yang land subsidence-nya itu paling parah. Setiap tahun itu bisa turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Jadi kalau 10 tahun itu 1 meter," kata AHY di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Disatu sisi, AHY mengatakan permukaan air laut juga terus mengalami peningkatan akibat pemanasan global. Fenomena inilah yang menurutnya mengancam tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta.

"Satu meter itu cukup dalam, tentunya ini bisa terjadi banjir (rob). Kita perlu memproyeksikan bagaimana Jakarta 5, 10, 20 tahun kedepan, apa yang sebetulnya menjadi tantangan kita," tambah AHY.

Halaman:
1 2
