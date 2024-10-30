Advertisement
HOT ISSUE

Menko Infrastruktur AHY Minta Menhub Turunkan Biaya Logistik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:13 WIB
Menko Infrastruktur AHY Minta Menhub Turunkan Biaya Logistik
Menko AHY Bertemu Menhub bicara soal Biaya Logistik (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi untuk segera menurunkan biaya logistik.

Menurutnya, saat ini biaya logistik masih menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Sehingga dengan biaya logistik yang mahal tentu akan berpengaruh terhadap harga jual barang kepada masyarakat.

"Cost of logistic, ini juga sering menjadi tantangan, dan ini sering sekali menjadi beban transportasinya, kita harus kurangi," kata AHY usai bertemu Menhub Dudy di Kantornya, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, AHY menjelaskan biaya logistik di Indonesia masih menjadi salah satu isu utama yang menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan efisiensi, biaya logistik Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

"Sehingga antara biaya logistik tadi bisa ditekan lebih baik, sehingga manfaat ekonomi bisa lebih besar dirasakan rakyat," sambung AHY.

