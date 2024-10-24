AHY: Proyek IKN Tetap Dilanjutkan tapi Angggaran Disesuaikan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjamin proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, kata AHY, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ke depannya perlu dilakukan penyesuaian. Terutama alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas kota itu sendiri.

"Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan projek-projek di IKN, selebihnya kita kawal," kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (24/10/2024).

AHY menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo alokasi anggaran harus bisa lebih efisien dan tidak boros. Caranya mengoptimalkan kas pemerintah hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar, sedang sisanya mencari pembiayaan alternatif.

"Karena sekali lagi penekanan dari bapak presiden jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," tambahny

Dalam rangka menjaga efisiensi kinerja APBN untuk Proyek IKN, maka AHY menyatakan diperlukan evaluasi setiap 5 tahun sekali terkait peta prioritas pembangunan. Termasuk dalam hal ini mega proyek Ibukota baru, yang diperkirakan butuh Rp466 triliun.