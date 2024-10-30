Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Nasib Subsidi untuk Orang Miskin

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Bahas mengenai kelanjutan metode penyaluran subsidi BBM?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon pertanyaan dari awak media apakah ratas kali ini membahas mengenai subsidi BBM. "Nanti kita lihat," ujarnya singkat sambil berjalan menuju Istana Negara.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa ratas kali ini adalah untuk melaporkan penyatuan tunggal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita akan dua hal ya kita akan lapor ke presiden soal penyatuan data tunggal. Agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi," katanya.