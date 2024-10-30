Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Nasib Subsidi untuk Orang Miskin

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:49 WIB
Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Nasib Subsidi untuk Orang Miskin
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Bahas mengenai kelanjutan metode penyaluran subsidi BBM?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon pertanyaan dari awak media apakah ratas kali ini membahas mengenai subsidi BBM. "Nanti kita lihat," ujarnya singkat sambil berjalan menuju Istana Negara.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa ratas kali ini adalah untuk melaporkan penyatuan tunggal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita akan dua hal ya kita akan lapor ke presiden soal penyatuan data tunggal. Agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi," katanya.

Halaman:
1 2
