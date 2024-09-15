5 Syarat Jakarta Jadi Kota Global yang Kompetitif

JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta menyiapkan transformasi Jakarta menjadi kota global dari perspektif ekonomi dan investasi. Transformasi ini akan dicapai dengan memenuhi beberapa kriteria.

Pertama adalah ekonomi yang tangguh dan terhubung secara global, Ini termasuk skala ekonomi yang kompetitif, potensi ekonomi yang kuat, tenaga kerja terampil dan kehadiran perusahaan internasional besar di Jakarta. Kedua adalah penelitian dan inovasi yang andal dan berkelanjutan.

“Penguatan hal ini sangat penting karena Jakarta masih membutuhkan perbaikan yang signifikan dalam indikator ini,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.

Ketiga, adalah lingkungan hidup yang nyaman, ini melibatkan pengembangan infrastruktur yang andal, suasana yang aman dan terjamin, kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, biaya hidup yang terjangkau dan juga akses ke informasi.

Keempat adalah tujuan wisata, merupakan bagian penting peningkatan pariwisata budaya, menyelenggarakan acara internasional dan meningkatkan infrastruktur wisata seperti stadion, museum, dan juga teater.

Kelima adalah lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, memastikan kualitas lingkungan yang sangat baik dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

“Dan yang terakhir adalah peningkatan aksesibilitas yang menawarkan pilihan transportasi yang beragam dan efisien di dalam kota dan akses mudah bagi pengunjung internasional,” ujarnya.

Menurutnya, Jakarta akan tetap memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan bisnis, meskipun ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Jakarta akan bertranformasi menjadi kota global dari perspektif ekonomi dan investasi.