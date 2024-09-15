Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Syarat Jakarta Jadi Kota Global yang Kompetitif

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:17 WIB
5 Syarat Jakarta Jadi Kota Global yang Kompetitif
Syarat Jakarta Jadi Kota Global yang Kompetitif. (Foto: Okezone.com/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta menyiapkan transformasi Jakarta menjadi kota global dari perspektif ekonomi dan investasi. Transformasi ini akan dicapai dengan memenuhi beberapa kriteria.

Pertama adalah ekonomi yang tangguh dan terhubung secara global, Ini termasuk skala ekonomi yang kompetitif, potensi ekonomi yang kuat, tenaga kerja terampil dan kehadiran perusahaan internasional besar di Jakarta. Kedua adalah penelitian dan inovasi yang andal dan berkelanjutan.

“Penguatan hal ini sangat penting karena Jakarta masih membutuhkan perbaikan yang signifikan dalam indikator ini,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.

Ketiga, adalah lingkungan hidup yang nyaman, ini melibatkan pengembangan infrastruktur yang andal, suasana yang aman dan terjamin, kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi, biaya hidup yang terjangkau dan juga akses ke informasi.

Keempat adalah tujuan wisata, merupakan bagian penting peningkatan pariwisata budaya, menyelenggarakan acara internasional dan meningkatkan infrastruktur wisata seperti stadion, museum, dan juga teater.

Kelima adalah lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, memastikan kualitas lingkungan yang sangat baik dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

“Dan yang terakhir adalah peningkatan aksesibilitas yang menawarkan pilihan transportasi yang beragam dan efisien di dalam kota dan akses mudah bagi pengunjung internasional,” ujarnya.

Menurutnya, Jakarta akan tetap memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan bisnis, meskipun ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Jakarta akan bertranformasi menjadi kota global dari perspektif ekonomi dan investasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167311/pramono-aP3q_large.jpg
Harga Sewa Kios di Blok M Naik Jadi Rp15 Juta, Pramono Tegur Dirut MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/470/3149347/jakarta-M7WK_large.jpg
HUT ke-498, Ini Sejarah Jakarta dari Sunda Kelapa hingga Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/470/3086773/rk-ungkap-kekumuhan-ekstrem-jakarta-mirip-pengungsian-KJhOn1KwMQ.jfif
RK Ungkap Kekumuhan Ekstrem Jakarta Mirip Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082202/menko-ahy-bakal-kaji-pembangunan-giant-sea-wall-singgung-kerugian-rp600-triliun-0NsfRjn6e9.jpg
Menko AHY Bakal Kaji Pembangunan Giant Sea Wall, Singgung Kerugian Rp600 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082152/biang-kerok-yang-bikin-jakarta-terancam-tenggelam-PkOrAdwzQA.jpg
Biang Kerok yang Bikin Jakarta Terancam Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082143/ahy-ungkap-fakta-tanah-di-jakarta-utara-ambles-1-meter-setiap-10-tahun-FHGQrJBSpH.jpg
AHY Ungkap Fakta: Tanah di Jakarta Utara Ambles 1 Meter Setiap 10 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement