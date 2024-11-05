Erick Akui Banyak Korupsi Dana Pensiun BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengakui banyak korupsi dana pensiun di perusahaan negara. Penyelesaian perkara dana pensiun (dapen) BUMN ini menjadi fokus Erick Thohir.

Dia mengungkap, banyak kasus korupsi dapen di internal perseroan negara, perkara ini pun jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kementerian BUMN kembali menggalakan program ‘bersih-bersih’ BUMN. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun,” paparnya.

Pencegahan korupsi harus dilakukan agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa mendatang.