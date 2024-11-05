Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jakarta Terancam Tenggelam, Warga Jangan Lagi Ambil Air Tanah!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:15 WIB
Jakarta Terancam Tenggelam, Warga Jangan Lagi Ambil Air Tanah!
Jakarta Terancam Tenggelam. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meminta warga Jakarta tidak lagi mengambil air dari dalam tanah. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi penurunan muka tanah yang mengancam tenggelamnya wilayah pesisir utara Jakarta.

"At the end of the point, kita akan minta pada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak mengambil air tanah," ujarnya saat ditemui di Jakarta Utara, Senin (5/11/2024).

Sejalan dengan itu, Hanggodo mengatakan saat ini telah disiapkan 3 SPAM yang berada di wilayah penyangga Jakarta, yaitu SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda bisa menyuplai air langsung untuk warga Jakarta.

SPAM tersebut nantinya akan mengalirkan air baku kepada masyarakat, sehingga penggunaan air tanah tidak lagi diperlukan. SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Sebetulnya di tengah kota, karena pengambilan air tanah sangat-sangat berlebihan, kemudian permukaan tanah menjadi turun sangat drastis," kata Hanggodo.

"Pak Menko (AHY) sudah sebutkan, kita bisa menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahunnya sekitar 10 cm. Jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau 2 periode Presiden, permukaan tanah di Jakarta khususnya bagian utara sudah ambles sekitar 1 meter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175436//tod-9N5e_large.jpg
Patung Jenderal Sudirman Dipindahkan Imbas Kawasan TOD di Dukuh Atas, Ini Konsepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/25/3169620//bandara_dubai-TkpC_large.JPG
Tarik Wisatawan, Pemerintah Pamerkan Wajah Jakarta di Bandara Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159829//pemerintah-tQLV_large.jpg
Konferensi Persaudaraan Manusia Internasional Lahirkan Deklarasi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157748//investasi-rSyU_large.jpg
Bidik Investasi Rp430 Triliun, Ini Daftar Proyek di Jakarta yang Ditawarkan ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153294//bmkg-g2B9_large.jpg
Banjir Berpotensi Tenggelamkan Jakarta? Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152805//bandung_kota_termacet-R72q_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Bandung Geser Jakarta Jadi Kota Termacet di Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement