HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Komut Baru Pertamina Iwan Bule

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |06:04 WIB
Intip Harta Komut Baru Pertamina Iwan Bule
Intip Kekayaan Iwan Bule yang Jadi Komut Pertamina. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris perseroan . Salah satu yang diangkat Mochamad Iriawan atau biasa dikenal dengan nama Iwan Bule sebagai Komisaris Utama.

Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius yang dipercaya untuk menjadi Direktur Utama Pertamina. Keputusan itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Mochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Ia terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Ia juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan pada 2014, Iwan Bule tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp6 miliar.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
